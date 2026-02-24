ECONOMIE
Franse miljardair Arnault vergroot belang in luxeconcern LVMH

Economie
door anp
dinsdag, 24 februari 2026 om 19:49
anp240226203 1
PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - De Franse miljardair Bernard Arnault heeft zijn greep op luxeconcern LVMH verder verstevigd. De rijkste man van Europa en topman van het bedrijf achter merken als Louis Vuitton, Christian Dior, Hennessy en Tiffany & Co heeft zijn belang in LVMH verhoogd tot boven de 50 procent, is dinsdag bekendgemaakt.
Het belang van de familie is verhoogd naar 50,01 procent, van 49,77 procent aan het einde van vorig jaar. Dit "getuigt van het sterke vertrouwen van Bernard Arnault en zijn familie in de toekomst van LVMH", meldt een woordvoerder van de familie. De Arnaults hadden al het merendeel van de stemrechten in handen. De vijf kinderen van Arnault zijn ook allemaal betrokken bij het bedrijf.
De familie heeft geprofiteerd van een daling van de aandelen van LVMH om haar belang in het bedrijf te vergroten. De aandelen hebben bijna 38 procent van hun waarde verloren sinds de recordstand in april 2023. Dit jaar zijn de aandelen van LVMH zo'n 13 procent minder waard geworden.
