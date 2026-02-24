Parlementslid: 179 mensen vrij onder Venezolaanse gratiewet

CARACAS (ANP/AFP) - De Venezolaanse autoriteiten hebben tot nu toe 179 gevangenen vrijgelaten onder een nieuwe amnestiewet. Daarnaast hebben 3000 mensen die op borgtocht vrij waren gratie gekregen, meldt Jorge Arreaza die namens het parlement toezicht houdt op de vrijlatingen.

De amnestiewet is een van de grootste veranderingen in het land sinds de Verenigde Staten president Nicolás Maduro uit de macht zetten. Er zitten honderden mensen in de gevangenis, omdat ze zich verzetten tegen zijn autoritaire regering.

Mensen die in aanmerking willen komen voor gratie, moeten daar in de rechtbank voor pleiten. Volgens Arreaza hebben bijna 4300 mensen een aanvraag ingediend. Hij noemt het tempo waarmee de verzoeken behandeld worden "buitengewoon".

Maduro werd door Amerikaanse militairen ontvoerd en vastgezet. Venezuela wordt nu geleid door zijn voormalige vicepresident Delcy Rodríguez.