Franse minister benadrukt noodzaak goedkeuring begroting

Economie
door anp
zaterdag, 18 oktober 2025 om 11:47
anp181025067 1
PARIJS (ANP/AFP) - De verlaging van de kredietwaardigheid van Frankrijk door S&P Global is een "wake-upcall" voor het land om de begroting voor 2026 goed te keuren. Dat heeft de Franse economieminister Roland Lescure gezegd.
"Dit is een extra wolk in een weerbericht dat al behoorlijk grijs was" wat betreft de economische vooruitzichten van Frankrijk, zei Lescure tegen nieuwszender Franceinfo. Kredietbeoordelaar S&P Global verlaagde vrijdag de kredietwaardigheid van Frankrijk van AA- naar A+. Andere ratingbureaus hebben eerder ook de kredietwaardigheid van het land verlaagd.
Frankrijk kampt met een enorme schuldenberg. Premier Sébastien Lecornu heeft onlangs een conceptbegroting voor 2026 ingediend, die nog door het parlement moet. Ondanks het indienen van die conceptbegroting vindt S&P dat er "grote onzekerheid" blijft bestaan over de overheidsfinanciën van het land.
