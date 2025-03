Franse minister denkt aan vergelding autoheffingen Trump

PARIJS (ANP/AFP/RTR) - De Europese Unie kan bijna niet anders dan de Amerikaanse importheffingen op buitenlandse auto's vergelden, meent de Franse minister van Economische Zaken Éric Lombard. Hij reageerde op de aankondiging van de Amerikaanse president Donald Trump, die op 2 april een belasting op geïmporteerde auto's van 25 procent wil invoeren. Die heffing is volgens Lombard "zeer slecht nieuws".

"De vijandigheid neemt toe", zei Lombard in een gesprek met radiozender France Inter. "De enige oplossing voor de EU is om de tarieven voor Amerikaanse producten te verhogen." De minister sprak tegelijkertijd de hoop uit snel met de Amerikaanse regering in gesprek te kunnen over het verlagen van de heffingen, omdat een handelsoorlog voor iedereen slecht zou uitpakken.