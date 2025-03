Zo onvoorstelbaar veel bomen staan er in China (en ja, ze zijn allemaal geteld)

In China hebben wetenschappers alle bomen geteld met behulp van een nieuwe lasertechnologie. Ze kwamen tot het duizelingwekkende aantal van 142,6 miljard bomen, oftewel 100 bomen per inwoner.

Deze indrukwekkende cijfers zijn opvallend, gezien de enorme bevolkingsdichtheid van het land, aldus experts. Toch is het nog een voorzichtige schatting. "Het werkelijke aantal kan hoger zijn", zegt Qinghua Guo, professor aan de Peking Universiteit en hoofdauteur van de studie. Hij wijst erop dat een eerdere nationale bosinventarisatie uit 2019 een veel hoger aantal bomen per hectare rapporteerde dan deze nieuwe schatting.

Een precieze telling van de bomen in China is van groot belang voor het beoordelen van de staat van de bossen en de hoeveelheid CO2 die wordt opgeslagen. Daarnaast kan het de Chinese overheid helpen bij het behalen van klimaatdoelen. "Deze studie is de eerste gedetailleerde kaart van de boomdichtheid in heel China", aldus Guo. "Dit onderzoek draagt bij aan de wereldwijde inspanningen voor duurzaam bosbeheer en herstel."

Geavanceerde technologie met beperkingen

Voor hun schatting gebruikten de onderzoekers lidar-technologie (light detection and ranging), waarmee ze bomen in kaart brachten op basis van laserstralen. Sinds 2015 hebben drones lidar-data verzameld over een gebied van 1400 vierkante kilometer. Met behulp van kunstmatige intelligentie verwerkte het softwareprogramma Lidar360 deze gegevens om een schatting te maken voor het hele land.

Toch heeft de technologie zijn beperkingen. Zo kan lidar moeilijk bomen detecteren die zich onder dichte boomkronen bevinden. "In dichtbeboste gebieden blokkeren overlappende boomtoppen de detectie van bomen daaronder, waardoor de telling lager uitvalt dan de werkelijkheid", legt Guo uit.

China’s groene ambities

Volgens milieuonderzoeker Tom Crowther van de ETH Zürich zijn de resultaten grotendeels in lijn met eerdere schattingen. "Wereldwijd zijn er ongeveer 400 bomen per persoon, maar in een dichtbevolkt land als China is het logisch dat dit aantal lager ligt", zegt hij.

China's bomenaantal zal mogelijk nog sterk toenemen, aangezien het land op grote schaal nieuwe bomen plant. Zo wordt deze lente met behulp van drones gewerkt aan de uitbreiding van de 'Grote Groene Muur', een gigantisch bosgebied in het noorden van China dat de uitbreiding van de Gobi- en Taklamakanwoestijn moet tegengaan. Sinds de start van dit project in 1978 zijn al meer dan 66 miljoen bomen geplant en tegen 2050 zouden dat er 100 miljard moeten zijn.

Naast het tellen en in kaart brengen van bomen, kan de gebruikte technologie ook helpen bij het bepalen van de beste locaties voor nieuwe aanplanting. "De combinatie van nauwkeurige data en intelligente modellen zorgt ervoor dat elke boom op de meest geschikte plek wordt geplant", aldus Guo.

Met deze innovatieve aanpak lijkt China niet alleen een beter inzicht te krijgen in zijn bossen, maar ook gerichter te kunnen werken aan de vergroening van het land.

Bron: LiveScience