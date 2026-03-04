Franse minister: volgende week G7-vergadering over Iran

PARIJS (ANP/AFP) - De ministers van Financiën van de landen van de G7 gaan volgende week praten over de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zei de Franse minister van Financiën Roland Lescure tegen de Franse radiozender Franceinfo. Volgens hem zal die vergadering waarschijnlijk begin volgende week worden gehouden.

Lescure zegt met collega's te hebben gesproken over de vergadering, waaronder de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent. Volgens de Fransman wordt in de tussentijd gekeken naar hoe de situatie in het Midden-Oosten en op de financiële markten zich verder ontwikkelt. Op de aandelenbeurzen en energiemarkten is er grote onrust ontstaan door de oorlog.

Bij die bijeenkomst zouden ook de centralebankpresidenten van de G7-landen aanschuiven. De G7 bestaat uit de grote industrielanden Frankrijk, de Verenigde Staten, Duitsland, Canada, Italië, Japan en het Verenigd Koninkrijk. Ook de Europese Unie doet mee aan de bijeenkomsten.

Wereldwijde gevolgen

Frankrijk heeft momenteel het voorzitterschap van de G7. Volgens Lescure worden op de bijeenkomst meningen over de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran en de Iraanse vergeldingsacties in de regio uitgewisseld en over wat de deelnemers hebben gehoord van onder meer bedrijven en economen.

"De situatie zal besproken worden zodat we kunnen kijken naar de mogelijke stappen die nodig kunnen zijn. Het is nu nog een lokaal conflict, maar wel met wereldwijde gevolgen. Het is essentieel dat we coördineren", aldus Lescure.

Economen zijn bezorgd dat door de sterk gestegen energieprijzen de inflatie aangewakkerd wordt. Ook zijn er zorgen over verstoringen van wereldwijde handelsstromen en toeleveringsketens.