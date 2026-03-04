ECONOMIE
Canadese premier: oorlog Midden-Oosten toont falen van wereldorde

Samenleving
door anp
woensdag, 04 maart 2026 om 10:20
bijgewerkt om woensdag, 04 maart 2026 om 10:31
anp040326084 1
De Canadese premier Mark Carney heeft de situatie in het Midden-Oosten omschreven als het falen van de internationale orde. Dat deed hij tijdens een bezoek aan het Lowy Institute in Sydney.
"Ondanks decennia aan resoluties van de VN-Veiligheidsraad, werk van het Internationaal Atoomenergieagentschap en een opeenvolging van sancties en diplomatiek werk, is het huidige conflict opnieuw een voorbeeld van het falen van de internationale orde." Volgens Carney is het niet aan hem de situatie verder te toetsen, al roept hij wel op tot de-escalatie.
Carney betoonde zich tijdens het World Economic Forum in Davos een fel criticus van de VS. Zo zei hij daar onder meer dat de wereldorde aan het kantelen is, iets dat hij ook woensdag in Sydney herhaalde. "De oude normen van de op regels gebaseerde internationale orde worden uitgewist."
Die kritiek in Davos kwam hem op een intrekking te staan van de uitnodiging van de Amerikaanse president Donald Trump voor diens zogenoemde Vredesraad.
