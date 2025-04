Franse motorbouwer: Chinese vrijstelling voor vliegtuigonderdelen

PARIJS (ANP/RTR) - China heeft besloten om vrijstellingen van invoertarieven te verlenen voor bepaalde vliegtuigonderdelen, waaronder straalmotoren. Dat heeft de topman van de Franse motorfabrikant Safran vrijdag laten weten.

"We hoorden gisteravond dat China heeft besloten om geen belasting te heffen op motoren, landingsgestellen of straalomkasting, kortom een aantal onderdelen voor de luchtvaartindustrie", vertelde topman Olivier Andriès in een toelichting op kwartaalcijfers. "Dit laat zien dat de situatie zeer veranderlijk is", voegde hij eraan toe, waarbij hij opmerkte dat complete vliegtuigen niet onder het besluit vielen.

Safran produceert samen met GE Aerospace straalmotoren voor toestellen van Boeing en Airbus en voor de Chinese COMAC C919. Het bedrijf heeft fabrieken in Frankrijk en de Verenigde Staten.