Brekelmans ziet geen vredesdeal Oekraïne op heel korte termijn

DEN HAAG (ANP) - Minister Ruben Brekelmans (Defensie, VVD) verwacht niet snel een vredesdeal tussen Oekraïne en Rusland waar de VS op aandringen. "Ik voorzie niet op heel korte termijn een uitkomst", zei hij vrijdag. President Donald Trump dreigt zich terug te trekken uit de onderhandelingen als er niet snel een akkoord komt.

De Amerikaanse voorstellen voor vrede zouden veel gunstiger uitpakken voor Moskou dan Kyiv. Oekraïne zou geen NAVO-lid mogen worden, de Krim moeten opgeven en Rusland zou ook ander veroverd gebied mogen houden. Trump heeft zich ook verschillende keren negatief uitgelaten over president Volodymyr Zelensky van Oekraïne.

Volgens Brekelmans is het van "fundamenteel belang" voor Europa dat de territoriale integriteit van Oekraïne wordt gerespecteerd. Het is volgens hem aan Oekraïne om te kiezen welke concessies het wil doen. Een vredesdeal is "ingewikkeld", zei hij. De regering in Kyiv zal er volgens hem niet alleen voor staan en Europa zal haar blijven steunen.