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Franse regering gaat AI inzetten om cyberaanvallen op te sporen

Economie
door anp
dinsdag, 18 augustus 2026 om 20:18
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PARIJS (ANP/RTR) - De Franse regering gaat aanbieders van kunstmatige intelligentie (AI) inhuren om cyberaanvallen te identificeren. Dat zegt de Franse minister David Amiel naar aanleiding van de hack bij de Franse belastingdienst die vorige week werd bekendgemaakt.
De Franse startup Mistral wordt daarbij genoemd als mogelijke kandidaat. Mistral werkt al met verschillende banken aan de inzet van AI om beveiligingslekken te ontdekken. In Nederland werkt het bijvoorbeeld samen met ABN AMRO.
Volgens de Franse overheid werd in juni en juli ingebroken door hackers bij de dienst, waarbij gegevens van 678.000 belastingbetalers werden buitgemaakt, zowel van particulieren als bedrijven. In Frankrijk loopt een strafrechtelijk onderzoek naar de diefstal, waarbij onder meer informatie over adressen en de omvang van vastgoedbezittingen is ingezien. Het hoofd van de Franse belastingdienst, Amélie Verdier, zei dat haar dienst maandag nog een ander datalek had ontdekt. Die aanval wordt nog onderzocht.
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