Het kabinet wil dat je in 2027 al vanaf ongeveer €31.000 box 3-belasting betaalt. Ouders en grootouders met spaargeld denken daarom: dan geef ik het geld nu al aan de kinderen. Dat mag, maar de rekensom valt vaak tegen. En omdat box 3 vanaf 2028 alweer anders werkt, levert zo'n schenking je mogelijk maar één jaar voordeel op.

Volgens Dagelijkse Standaard vragen veel ouders en grootouders zich af of ze hun spaargeld niet beter nu al aan de kinderen kunnen geven. Het heffingsvrij vermogen gaat in het plan van €59.357 naar €30.846 per persoon. Fiscale partners hebben samen €61.692. Het is nog geen wet: de Tweede en de Eerste Kamer moeten vóór 31 december instemmen, anders geldt het niet per 1 januari 2027.

En de bedragen kunnen nog veranderen. Minister Heinen van Financiën zei donderdag tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen dat hij openstaat voor een hogere grens. Volgens persbureau ANP zei hij dat hij had ingeschat dat kleine spaarders met de huidige grens werden ontzien, „maar de Kamer ziet dat anders”. Een nieuw bedrag noemde hij niet. Hoe de VVD daarin staat, lees je in VVD wil proberen kleine spaarder te ontzien bij oplossing box 3.

Op 1 januari telt wat je hebt

Voor box 3 kijkt de Belastingdienst naar wat je bezit op 1 januari, de peildatum. Geef je vóór 1 januari 2027 geld weg, dan telt dat bedrag in 2027 niet meer mee in jouw vermogen. Zoveel mag je dit jaar zonder schenkbelasting geven:

Ouders aan hun kind: €6.908 per jaar. Vader en moeder samen gelden als één schenker, ook als ze gescheiden zijn.

Eenmalig verhoogd, aan een kind van 18 tot 40 jaar: €33.129, vrij te besteden.

Eenmalig verhoogd voor een dure studie: €69.009, als de studie minstens €20.000 per jaar kost.

Grootouders aan een kleinkind, en iedereen aan anderen: €2.769 per jaar.

De verhoogde vrijstelling mag je maar één keer per kind gebruiken. In dat jaar krijg je er niet ook nog de gewone jaarlijkse vrijstelling bij. Geef je meer dan de vrijstelling, dan betaalt de ontvanger schenkbelasting over het deel erboven: 10 procent voor kinderen en 18 procent voor kleinkinderen, tot €158.669.

Rekenvoorbeeld: oma met €60.000 op de bank

Neem een alleenstaande grootouder met €60.000 spaargeld die €30.000 wil weggeven. We rekenen net als Dagelijkse Standaard met het voorlopige spaarpercentage van dit jaar, 1,28 procent, en een tarief van 36 procent. Het definitieve percentage voor 2027 wordt pas na afloop van dat jaar vastgesteld.

Houdt oma het geld, dan valt in 2027 €29.154 boven de grens. Dat kost haar ongeveer €134 box 3-belasting. Geeft ze vóór 1 januari €30.000 weg, dan houdt ze minder over dan €30.846 en betaalt ze niets. Het voordeel is dus zo'n €134.

Daar staat de schenkbelasting tegenover. Gaat de €30.000 naar een kind van boven de 40, dan is €6.908 vrijgesteld en betaalt het kind 10 procent over €23.092: ongeveer €2.309. Gaat het geld naar een kleinkind, dan is maar €2.769 vrijgesteld en wordt het ongeveer €4.902. Alleen bij een kind van 18 tot 40 jaar dat de eenmalige vrijstelling nog niet heeft gebruikt, blijft de schenking helemaal belastingvrij.

€134 minder box 3-belasting, tegenover tot €4.902 schenkbelasting.

Heeft oma een fiscale partner? Dan hebben ze samen een grens van €61.692 en betalen ze met €60.000 in 2027 sowieso geen box 3-belasting. Ook bij grotere bedragen blijft het voordeel bescheiden. Dagelijkse Standaard rekende voor dat een stel met samen €120.000 spaargeld in 2027 ongeveer €269 betaalt. Geven ze twee kinderen elk €6.908, dan scheelt dat zo'n €64 per jaar. Eén kind eenmalig €33.129 geven scheelt ongeveer €150.

Vanaf 2028 werkt box 3 anders

Vanaf 2028 wil het kabinet box 3 grotendeels baseren op het werkelijke rendement. Het heffingsvrij vermogen verdwijnt dan. Daarvoor in de plaats komt een vrijgesteld rendement van €1.000. Voor spaargeld is dat de rente die je echt ontvangt. Volgens het kabinet betaal je bij 2 procent rente geen belasting over de eerste €50.000.

Voor onze oma betekent dat: met €60.000 en 2 procent rente ontvangt ze €1.200. Over €200 betaalt ze 36 procent, dus €72. Heeft ze €30.000 weggegeven, dan blijft ze met €600 rente ruim onder de vrijstelling. Het voordeel zakt dus van €134 naar €72. Komt er een hogere grens, dan kan het helemaal verdwijnen. In het oorspronkelijke wetsvoorstel stond nog €1.800, en volgens Revosave zoekt het kabinet nu naar een andere grens dan €1.000. Hoe die vrijstelling zich verhoudt tot die in Duitsland, lees je in Vanaf 2028 krijg je net als een Duitser €1.000 belastingvrij rendement, maar daarboven betaal jij 36% en hij 26%.

Dagelijkse Standaard trekt dezelfde conclusie: wie schenkt om onder de grens van 2027 te blijven, heeft daar mogelijk maar één jaar voordeel van.

De nadelen die je erbij krijgt

Het geld ben je echt kwijt. Een schenking kun je niet terugdraaien als je het later zelf nodig hebt.

Een minderjarig kind telt mee bij de ouders. Tot 18 jaar komt het vermogen van een kind in de box 3-aangifte van de ouders terecht. Ook voor de toeslagen telt het bij hen op.

Een volwassen kind krijgt een eigen box 3-positie. Het geschonken bedrag komt boven op zijn eigen spaargeld en beleggingen, en telt mee voor zijn eigen grens van €30.846.

De toeslaggrens gaat omlaag. Het kabinet wil de vermogensgrens voor zorgtoeslag en kindgebonden budget in 2027 verlagen naar €119.122, of €158.748 voor partners. Zit het huishouden van je kind daar op 1 januari boven, dan is het een heel jaar zijn recht kwijt.

Wat je nu kunt doen