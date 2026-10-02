Oktober begint en maak deze fout niet bij het aanzetten van je verwarming

Overdag nog nazomer, 's nachts al flink fris: het stookseizoen staat voor de deur. Volgens Weeronline blijft het de komende dagen droog met middagtemperaturen rond de 20 graden, maar koelt het 's nachts af naar 8 tot 11 graden. In de loop van volgende week wordt het wisselvalliger en zakken de maxima richting 16 graden. Tijd om de verwarming aan te zetten? En vooral: hoe hoog?

Geen vaste datum

Een dag waarop de verwarming officieel aan moet, bestaat niet. Het hangt vooral af van je huis. In een goed geïsoleerde nieuwbouwwoning blijft het na een zonnige middag nog lang aangenaam. In een oudere, tochtige woning is het 's ochtends al snel kil.

Is het binnen te koud om nog prettig te zitten, wacht dan niet uit principe. Twijfel je nog? Zet de thermostaat dan op 15 graden als vangnet. Zakt de temperatuur 's nachts verder, dan springt de ketel bij. Op zonnige dagen hoeft hij niets te doen.

De duurste fout

Die zit 'm in wat er daarna gebeurt: bij de eerste koude ochtend de thermostaat meteen naar 21 of 22 graden draaien. Milieu Centraal adviseert om thuis niet hoger te gaan dan 19 graden, en als het kan nog een graad lager. Een trui of een dekentje op de bank maakt veel goed. Je bent niet de enige: ongeveer een op de drie huishoudens zet de thermostaat overdag al op 19 graden of lager.

Niet iedereen redt het met 19 graden. Ouderen, zieken en mensen die de hele dag stilzitten hebben het sneller koud, net als baby's. Dan mag het best een graadje meer zijn.

Zoveel scheelt het

Milieu Centraal rekende uit wat de belangrijkste stooktips opleveren in een matig geïsoleerde hoekwoning uit 1970, met een cv-ketel en twee bewoners, bij een gasprijs van €1,37 per kuub:

Thuis niet hoger dan 19 graden: €170 per jaar Op 15 graden als er overdag niemand thuis is (vier dagen per week): €120 per jaar Verwarming op de slaapverdieping helemaal uit: €80 per jaar 's Nachts op 15 graden: €60 per jaar

Draai daarnaast de radiatoren uit in kamers waar je niet bent en houd de binnendeuren dicht. Heb je vloerverwarming of een volledig elektrische warmtepomp? Ga 's nachts dan niet lager dan 17 à 18 graden, anders duurt het te lang voordat het huis weer warm is.

Doe je nu nog niets van dit alles, dan kun je in zo'n huis volgens Milieu Centraal ongeveer 425 kuub gas per jaar besparen: bijna €600. De gasprijs ligt volgens de Consumentenbond inmiddels rond €1,49 per kuub. Betaal jij meer dan €1,37, dan levert elke tip nog meer op.

Ook de cv-ketel kan lager

Minder bekend: de ketel zelf kan vaak een tandje lager. Zet de aanvoertemperatuur, de temperatuur van het water dat naar je radiatoren gaat, op 50 of 60 graden. De ketel werkt dan zuiniger. Kijk wel of het huis nog lekker warm wordt. Let op: dat geldt niet voor het warme kraanwater. Dat moet minimaal 60 graden blijven, vanwege legionella.

Blijf ventileren

Zuinig stoken betekent niet dat alles dicht moet. Laat ventilatieroosters dag en nacht open, ook in de winter . Een ruimte die te ver afkoelt, is juist gevoelig voor condens en schimmel. In bijna een op de vijf woningen hebben bewoners daar nu al last van.

Bronnen: Milieu Centraal, Consumentenbond, Weeronline