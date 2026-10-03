Volgend jaar gaat het belastingtarief voor AOW 'ers omhoog. Toch betaal je daardoor lang niet altijd meer. Of je er iets van merkt, hangt af van één vraag: heb je naast je AOW nog een pensioen? Dagelijkse Standaard rekende het door voor alleenstaanden en voor stellen.

Dit verandert er in 2027

Volgens het Belastingplan 2027 gaat het belastingtarief in de eerste schijf voor AOW'ers van 17,85% naar 18,33%. Die eerste schijf loopt tot een belastbaar inkomen van €39.247 (was €38.883). Tegelijk zakt de ouderenkorting, en daarover schreven we eerder al

Waarom het tarief stijgt? Voor iedereen gaat het tarief in de eerste schijf 0,48 procentpunt omhoog: voor mensen onder de AOW-leeftijd van 35,75 naar 36,23 procent. Volgens Dagelijkse Standaard betaalt het kabinet met de extra opbrengst de compensatie voor de hogere zorgpremies. De Tweede Kamer moet het plan nog goedkeuren.

Alleen AOW: geen verschil

Woon je alleen en is de AOW je enige inkomen? Dan verandert er waarschijnlijk niets. Je krijgt ruim €21.200 per jaar, en daarbij zijn je heffingskortingen hoger dan de belasting die je zou moeten betalen, in 2026 én in 2027. Daarom houdt de SVB bij een alleenstaande met alleen AOW en loonheffingskorting nu ook geen loonheffing in, alleen de bijdrage voor de zorgverzekering.

Hetzelfde geldt als je getrouwd bent of samenwoont. Een AOW'er met partner krijgt op jaarbasis ruim €14.500 bruto. Daarover zou je in 2027 zo'n €2.670 belasting betalen. Maar je heffingskortingen zijn samen €3.589. Die kortingen zijn hoger dan de belasting, dus je betaalt geen inkomstenbelasting, net als nu.

Pas als de belasting hoger wordt dan je kortingen, ga je het hogere tarief voelen.

AOW met een klein pensioen: wel meer

Dat is het geval zodra er een pensioen bij komt. Dagelijkse Standaard neemt als voorbeeld een alleenstaande met een volledige AOW en daarnaast €500 bruto per maand pensioen. Met de AOW-bedragen vanaf 1 juli 2026 kom je dan op ruim €27.200 per jaar. Bij hetzelfde inkomen ziet 2027 er voor deze persoon zo uit:

Het hogere tarief kost 0,48 procent van €27.200: ongeveer €131 meer belasting.

De lagere ouderenkorting kost €74.

De hogere algemene heffingskorting levert €40 op.

De hogere alleenstaandeouderenkorting levert €7 op.

Alles bij elkaar betaal je zo'n €158 per jaar meer, ruim €13 per maand. Is je pensioen hoger, dan kost de tariefstijging je ook meer, omdat de 0,48 procent over een groter bedrag gaat. Let wel op: het voorbeeld gaat uit van een inkomen onder het punt waarop de algemene heffingskorting wordt afgebouwd. Volgens Nextens wordt de algemene heffingskorting in 2027 vanaf een inkomen van € 30.910 afgebouwd. Kom je daarboven, dan kloppen deze bedragen niet meer precies.

Stellen: alleen de partner met pensioen betaalt

Bij een stel kan de verhoging per persoon heel anders uitvallen. Belasting en heffingskortingen worden namelijk per persoon berekend, niet per stel. Bovendien kun je het deel van de kortingen dat je niet gebruikt, niet overhevelen naar je partner.

Het rekenvoorbeeld uit het tweede stuk van Dagelijkse Standaard: jullie hebben allebei AOW en hij heeft daarnaast €500 per maand pensioen, zij niet. Dan betaalt zij in 2026 en 2027 geen inkomstenbelasting. Hij gaat van ongeveer €49 naar €182 per jaar. Samen zijn jullie dus zo'n €133 per jaar meer kwijt, ruim €11 per maand.

Hebben jullie allebei €500 pensioen per maand, dan betalen jullie ieder zo'n €133 meer: samen ongeveer €265 per jaar.

De echte bedragen volgen in januari

Bij al deze voorbeelden blijft het inkomen gelijk. In werkelijkheid past de SVB de AOW per 1 januari aan, en veel pensioenfondsen verhogen de pensioenen. Die nieuwe bedragen zijn nog niet bekend. Of je er netto op vooruit- of achteruitgaat, weet je dus pas na de jaarwisseling. Ook de bijdrage voor de zorgverzekering staat hier los van. Wat die je gaat kosten, lees je in Zvw-inhouding op je AOW en pensioen stijgt in 2027 naar 5,02%: van €36 tot €293 per jaar extra

Wat je nu kunt doen