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Franse wijnboeren vrezen kleinere oogst door aanhoudende hitte

Economie
door anp
dinsdag, 07 juli 2026 om 16:18
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PARIJS (ANP/RTR) - De extreme zomerhitte in Frankrijk remt de druivengroei in belangrijke wijnregio's zoals Champagne, Bordeaux en Bourgogne. Wijnproducenten waarschuwen dinsdag voor een kleinere oogst en een van de vroegste oogsten ooit.
Een recordhittegolf eind juni, gevolgd door opnieuw warm en droog weer sinds vorige week, heeft de groei van druiven vertraagd en jonge wijnstokken beschadigd. "We zien de opbrengst letterlijk verdampen door de hitte", zei Laurent Delaunay, voorzitter van de Bourgondische wijnbrancheorganisatie BIVB. Volgens hem maken wijnboeren zich vooral zorgen over het gebrek aan water.
Weerdeskundigen verwachten voor 14 juli weinig tot geen regen in de belangrijkste Franse wijnregio's. Daarmee houdt de droge periode in veel gebieden al meer dan drie weken aan.
De opbrengst van druiven valt dit jaar naar verwachting ongeveer 10 procent lager uit dan vorig jaar. De totale wijnproductie hoeft echter niet in dezelfde mate te dalen, omdat producenten gebruik kunnen maken van opgebouwde voorraden.
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