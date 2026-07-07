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Trump klaagt ook bij NAVO-top over gebrek aan steun Iranoorlog

Samenleving
door anp
dinsdag, 07 juli 2026 om 16:26
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ANKARA (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft herhaald teleurgesteld te zijn in de opstelling van NAVO-bondgenoten tijdens de oorlog met Iran. Trump is naar Ankara gekomen voor een top met alle NAVO-regeringsleiders, maar zei dat hij hun gebrek aan steun nog niet was vergeten.
"Ik was erg teleurgesteld in de NAVO", zei Trump bij aankomst in het presidentieel paleis van Recep Tayyip Erdogan. Volgens hem werden de VS "niet goed behandeld" tijdens de oorlog met Iran. Veel Europese landen wilden niet betrokken raken bij de oorlog en weigerden bijvoorbeeld om de Amerikanen gebruik te laten maken van militaire bases.
Trump zei ook dat hij de Europese landen helemaal niet nodig had. "Op een bepaalde manier was ik aan het testen of ze er voor ons zouden zijn of niet", zei de Amerikaanse president. "Want ik heb vaak gezegd dat wij hen wel zouden helpen, maar ik weet niet zeker of ze er ook voor ons zouden zijn."
Trump noemde specifiek Italië, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.
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