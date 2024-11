Fransen moeten meer werken om groei te stimuleren, zegt minister

PARIJS (ANP/RTR) - De Franse minister van Economie en Financiën Antoine Armand roept Fransen op meer te gaan werken om de economische groei van het land te stimuleren. Volgens de minister werken de Fransen minder dan hun collega's elders in Europa en dat schaadt de Franse economie.

"Gemiddeld werkt een Fransman in een jaar duidelijk minder dan zijn buren", zei Armand in een interview met de Franse commerciële nieuwszender CNews. "Het gevolg hiervan is minder socialezekerheidsuitkeringen, minder geld om onze sociale modellen te financieren, minder belastinginkomsten en uiteindelijk minder banen en minder economische groei."

Frankrijk kampt met een trage economische groei en oplopende begrotingstekorten. De Franse regering wil de economie hervormen om de groei aan te jagen en het overheidstekort terug te dringen tot 5 procent van het bruto binnenlands product in 2025. Voorgestelde hervormingen stuiten echter vaak op fel verzet van de vakbonden. Zo wordt de 35-urige werkweek, die in 2000 werd ingevoerd, doorgaans fel verdedigd door de bonden. Ook hervormingen van het Franse pensioenstelsel stuitten op wijdverbreide protesten.