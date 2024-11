Wielrenster Van Anrooij maanden uit roulatie na operatie

GOES (ANP) - Shirin van Anrooij is maanden uit de roulatie na een operatie aan een vernauwde bekkenslagader. De wielrenster van Lidl-Trek mist daardoor het hele seizoen in het veldrijden, evenals de eerste maanden van het nieuwe wegseizoen. Lidl-Trek verwacht dat Van Anrooij pas in mei weer wedstrijden kan rijden.

De 22-jarige Van Anrooij meldde zich in september af voor het WK. Ze klaagde over krachtverlies in haar linkerbeen. "Meer onderzoek is nodig om precies te achterhalen wat de oorzaak is", zei ze toen. De oorzaak is inmiddels gevonden en vorige week heeft er een operatie plaatsgevonden.

"Ik heb nog een lange weg te gaan! Het zal ongeveer zes maanden duren voordat ik weer echt aan racen kan denken, dus helaas betekent dit dat ik in crossseizoen 2024/2025 geen wedstrijden kan rijden. Maar ik zal iedereen het hele seizoen blijven aanmoedigen", meldde Van Anrooij via de ploeg.