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Belg Van Gils wint bergrit in Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Sport
door anp
vrijdag, 12 juni 2026 om 17:25
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CREST-VOLAND (ANP) - Maxim van Gils heeft de zesde etappe van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, voorheen het Critérium du Dauphiné, op zijn naam geschreven. De 26-jarige Belg van Red Bull-Bora-hansgrohe klopte bij de aankomst bergop in Crest-Voland de Noor Tobias Halland Johannessen. Van Gils' ploeggenoot Luke Tuckwell uit Australië werd derde en is de nieuwe leider in het algemeen klassement.
De Tour Auvergne-Rhône-Alpes telt acht etappes en eindigt zondag. In het slotweekend wachten nog twee bergetappes.
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