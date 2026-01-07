FT: Amerikaanse Chevron en Quantum bieden op activiteiten Lukoil

HOUSTON (ANP) - Het Amerikaanse olieconcern Chevron en de Texaanse investeringsmaatschappij Quantum Energy Partners willen samen de internationale activiteiten van de gesanctioneerde Russische oliemaatschappij Lukoil PJSC overnemen, meldt de Financial Times.

Naar verluidt verdelen de Amerikaanse bedrijven de activiteiten onderling. Het gaat om olie- en gasproductie, raffinaderijen en tankstations, schrijft de Britse zakenkrant op basis van bronnen die bekend zijn met de zaak. De activiteiten zijn gewaardeerd op 22 miljard dollar.

In oktober kondigde de Amerikaanse regering sancties aan tegen de twee grootste Russische olieproducenten, Rosneft en Lukoil. De Zwitserse grondstoffenhandelaar Gunvor Group was aanvankelijk van plan de internationale activiteiten van Lukoil over te nemen, maar trok zich terug nadat het felle kritiek kreeg vanuit de VS. Washington kondigde aan de deal te zullen blokkeren en stelde dat het bedrijf onder invloed van het Kremlin staat.