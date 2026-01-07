ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

FT: Amerikaanse Chevron en Quantum bieden op activiteiten Lukoil

Economie
door anp
woensdag, 07 januari 2026 om 7:58
anp070126058 1
HOUSTON (ANP) - Het Amerikaanse olieconcern Chevron en de Texaanse investeringsmaatschappij Quantum Energy Partners willen samen de internationale activiteiten van de gesanctioneerde Russische oliemaatschappij Lukoil PJSC overnemen, meldt de Financial Times.
Naar verluidt verdelen de Amerikaanse bedrijven de activiteiten onderling. Het gaat om olie- en gasproductie, raffinaderijen en tankstations, schrijft de Britse zakenkrant op basis van bronnen die bekend zijn met de zaak. De activiteiten zijn gewaardeerd op 22 miljard dollar.
In oktober kondigde de Amerikaanse regering sancties aan tegen de twee grootste Russische olieproducenten, Rosneft en Lukoil. De Zwitserse grondstoffenhandelaar Gunvor Group was aanvankelijk van plan de internationale activiteiten van Lukoil over te nemen, maar trok zich terug nadat het felle kritiek kreeg vanuit de VS. Washington kondigde aan de deal te zullen blokkeren en stelde dat het bedrijf onder invloed van het Kremlin staat.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-546462930

Zo voorkom je schade aan moderne en hybride auto's in de kou: "De eerste 15 minuten zijn cruciaal"

7300269

"Ik ben hersenwetenschapper. Dit zijn vijf tekenen van cognitieve achteruitgang

ANP-546252872

Denise vertelt over knettergekke schoonmoeder Monique: "Ik werd angstig"

253458679_m

Laatste dag voor geplande euthanasie verandert alles: Jolanda voelt weer verlangen en kiest onverwacht voor leven

ANP-546463852

Waarom Zweedse en Zwitserse treinen door de sneeuw razen, maar ze hier massaal stilvallen

156925607_m

6 schoonmaaktips van kamermeisjes in hotels

Loading