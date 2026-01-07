ProRail: momenteel haalbaar om via winterdienstregeling te rijden

UTRECHT (ANP) - NS kan momenteel volgens de winterdienstregeling rijden, meldt ProRail woensdagochtend. Dat komt volgens de spoorwegbeheerder doordat afgelopen nacht wissels zijn hersteld bij Amsterdam. Het treinverkeer rond de hoofdstad was sinds dinsdagochtend ontregeld, maar rijdt nu weer bijna helemaal.

De winterdienstregeling houdt in dat er minder treinen rijden. Daarnaast heeft de NS woensdagochtend te maken met storingen. Zo is er onder meer een wisselstoring tussen Woerden en Gouda Goverwelle. Tussen Almere Oostvaarders en Lelystad rijden de hele dag minder treinen door een kapotte wissel.

ProRail meldt dat regiovervoerders grotendeels volgens de dienstregeling rijden. Vanwege de sneeuwval adviseert de spoorwegbeheerder mensen om vooraf hun reis te checken.

Ook reizigers die met de bus willen, moeten woensdagochtend rekening houden met uitval en vertraging. Veel regionale en lokale vervoerders houden de bussen binnen in de ochtend. Dat is onder meer het geval in Den Haag, Rotterdam en Utrecht. In Amstelland-Meerlanden, Haarlem-IJmond, Noord-Holland Noord en Gooi en Vechtstreek rijden tot 12.00 uur geen bussen, meldt Connexxion. Dat geldt ook voor onder andere Voorne, Putten en Rozenburg (EBS) en Almere (allGo).