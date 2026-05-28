FT: EU wil importquota en -tarieven tegen China uitbreiden

BRUSSEL (ANP) - De EU wil haar belangrijke industriële sectoren beter beschermen tegen een "existentiële" bedreiging van Chinese import. Dat zegt Stéphane Séjourné, de vicevoorzitter van de Europese Commissie en Eurocommissaris voor Welvaart en Industriële Strategie, in de Financial Times.

Volgens Séjourné lopen de chemische industrie, metaalindustrie en schone technologie het risico te worden vernietigd door oneerlijke Chinese concurrentie. Daarom wil de EU haar handelsbeschermingsmaatregelen als importquota en -tarieven uitbreiden.

"Ons doel is niet om met China te breken, maar om een ​​echte heroriëntatie te bewerkstelligen en concrete maatregelen te nemen die ons in staat stellen dat te doen", aldus Séjourné. Volgens hem is het dagelijkse handelstekort van de EU met China 1 miljard euro en staan er 29 miljoen banen ​​op het spel door Chinese overproductie.

Hoe de mogelijke nieuwe maatregelen eruit zullen zien, wordt niet vermeld. Vrijdag wordt dit door de Eurocommissarissen besproken tijdens een speciale vergadering over China, aldus de krant.