Pieterpad krijgt rolstoelvriendelijke variant van 500 km

DEN HAAG (ANP) - Het Pieterpad heeft vanaf donderdag een rolstoelvriendelijke variant. Het bekende wandelpad van ruim 500 kilometer is daarmee ook toegankelijk voor mensen met scootmobiels, rollators en kinderwagens. De rolstoelroute biedt ook toegang tot bospaadjes, heidevelden en heuvelachtig terrein voor rolstoelgebruikers met dikke profielbanden en elektrische ondersteuning.

De stichting Moving Beyond Limits is de initiatiefnemer van het rolstoelvriendelijke pad. "Met de nieuwste generatie hulpmiddelen zijn langere wandelingen eindelijk haalbaar", aldus de stichting.

Van de oorspronkelijke wandelroute is 84 procent behouden gebleven. Om trappen, te steile hellingen en uitgesleten paden te omzeilen, is 82 kilometer aan omleidingen ontwikkeld. Het Pieterpad is daarmee de langste toegankelijke wandelroute in Europa. De officiële opening is donderdag op de Sallandse Heuvelrug. Maarten Goorhuis, directeur van stichting Pieterpad, noemt de aanleg van het rolstoelvriendelijke pad "fantastisch". "Tot voor kort had ik gezegd dat het onmogelijk is om het Pieterpad in een rolstoel af te leggen", aldus Goorhuis.

Het Pieterpad loopt van Pieterburen aan de Noord-Groningse Waddenkust naar de Sint-Pietersberg in Zuid-Limburg.