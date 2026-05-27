Ook zo'n last van fruitvliegjes? Zo voorkom je een plaag

Klimaat, natuur en milieu
door Désirée du Roy
woensdag, 27 mei 2026 om 10:52
bijgewerkt om woensdag, 27 mei 2026 om 10:53
Je denkt dat je de boel brandschoon hebt gemaakt. Al je fruit ligt in de koelkast, dus hoe kan het nu dat er nog steeds fruitvliegjes boven je aanrecht zweven? Ze komen toch echt alleen van buiten naar binnen als ze iets ruiken waar ze trek in hebben.
Fruitvliegjes houden van lekker warm zomerweer én van fruitsuiker, maar ook van andere (plantaardige) zoetigheid. Let dus op dat je de volgende dingen uit je huis verwijdert of in de koelkast legt: overrijp, rot en beschimmeld fruit en groente, wijn- of bierrestjes, druppels geknoeid vruchtensap, verwelkte bloemen of dorre blaadjes van planten, potgrond of plantenvoeding, koffieresten en bedorven voedsel in de vuilnisbak.
Is het dan toch zo ver, dan zijn hier een aantal tips om van de fruitvliegjes af te komen:
  1. Was je fruit grondig.
  2. Lok de vliegjes met een laagje rode wijn.
  3. Verzamel ze met een bakje azijn waar je een drupje afwasmiddel aan toevoegt.
  4. Ook sinaasappel met kruidnagel kan helpen.
  5. Zorg voor frisse lucht en maak je huis goed schoon.
  6. Hang een pantykous met mottenbal aan de binnenkant van je vuilnisbak.

Deze activiteiten helpen enorm tegen veroudering (en het is geen lichaamsbeweging)

Dit gebeurt er in een uur tijd met je lichaam als je een blikje cola drinkt

Geen enkel merk groeit sneller in Europa – Hoe deze Chinese autofabrikant de industrie alarmeert.

Dit zei Andrew Windsor tegen vrouwen

Een reis naar de dood en terug. Hoe mensen het ervaren om dood te gaan

Word rijk met de beste tips uit de geschiedenis.

