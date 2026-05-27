Verkrachtingen en Epstein-banden: Veel Noren zijn helemaal klaar met het koningshuis

Samenleving
door Peter Janssen
woensdag, 27 mei 2026 om 11:05
ANP-517415257
Bijna een op de drie Noren vindt dat de monarchie na de dood van koning Harald afgeschaft moet worden. Dat schrijft de Noorse omroep NRK op basis van een recente enquête, die door Norstat werd uitgevoerd.
Volgens 29 procent van de deelnemers moet Noorwegen overstappen op een andere regeringsvorm als Harald aftreedt of overlijdt. In dezelfde enquête vindt 60 procent dat de monarchie ook na Harald moet worden voortgezet. Vooral jongeren zijn negatief over het voortzetten van de monarchie. Onder de leeftijdsgroep van 18 tot 29 jaar vindt 51 procent dat de monarchie moet blijven, 35 procent is voor het afschaffen.
Het Noorse koningshuis kende dit jaar een moeilijke periode, onder meer door de rechtszaak tegen Marius Borg Høiby, de zoon van kroonprinses Mette-Marit. De kroonprinses zelf lag ook onder vuur door haar banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. In verschillende peilingen schommelde de steun voor de Noorse monarchie. In februari werd een dieptepunt bereikt; toen gaf 60 procent van de ondervraagden aan de monarchie te steunen. Bij de nieuwste peiling ligt dat percentage op 64 procent.

