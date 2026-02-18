ECONOMIE
FT: president Lagarde waarschijnlijk vroegtijdig weg bij ECB

Economie
door anp
woensdag, 18 februari 2026 om 7:31
anp180226051 1
LONDEN (ANP) - President Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) gaat haar termijn, die in oktober volgend jaar afloopt, waarschijnlijk niet afmaken. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times op basis van bronnen bij de centrale bank in Frankfurt. De Française is sinds november 2019 president van de ECB.
Volgens Financial Times zou Lagarde met haar vroegtijdige vertrek de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Friedrich Merz de mogelijkheid willen geven om een nieuwe voorzitter te benoemen bij de ECB. Frankrijk houdt in april volgend jaar presidentsverkiezingen. Macron kan dan niet herkozen worden, omdat hij al twee termijnen op rij president is geweest.
Het is niet duidelijk wanneer de 70-jarige Lagarde dan precies zou vertrekken bij de ECB.
