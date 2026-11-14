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Functionarissen VS: Trump zal niet praten met Xi over Nvidia

Economie
door anp
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WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump zal naar verwachting niet gaan praten met de Chinese president Xi Jinping over de affaire van voormalig Nvidia-topman Jensen Huang met een vermeende Chinese spion. Dat hebben Amerikaanse regeringsfunctionarissen gezegd.
Trump heeft komende donderdag een ontmoeting met Xi op de APEC-top in ⁠de Chinese stad Shenzhen als onderdeel van een vierdaagse reis naar Azië. De affaire van Huang met de vermeende spion heeft tot vragen geleid over de nationale veiligheid van de Verenigde Staten.
"Als het gaat om zaken rond nationale veiligheid en onderzoeken die in de VS gaande zijn dan is dat niet iets wat we met de Chinezen gaan delen op dit moment", aldus een functionaris. Ook een andere functionaris zei dat Trump de zaak waarschijnlijk niet zal bespreken met Xi.
Sinds de onthulling over de affaire van Huang met een vermeende spion, berichten over andere affaires en zijn uiteindelijke vertrek heeft Nvidia veel beurswaarde verloren.
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