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Microsoft: ook alle zakelijke diensten hersteld na grote storing

Economie
door anp
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REDMOND (ANP/RTR) - Alle zakelijke en consumentendiensten van Microsoft zijn volledig hersteld van de grote storing. Dat meldt Microsoft zaterdagochtend. Eerder zei Microsoft nog dat er bij de zakelijke diensten sprake was van "aanhoudend herstel". Nu zou dus alles weer moeten werken.
"We hebben onze inspanningen om de onderliggende oorzaak van het incident aan te pakken afgerond en hebben diensten aan de resterende getroffen klanten en regio's hersteld", aldus Microsoft op X.
Sinds donderdag zorgde een technisch probleem bij softwarepakket Microsoft 365 ervoor dat applicaties als Outlook en Teams niet of beperkt beschikbaar waren. Microsoft bood vrijdag zijn excuses aan voor de grote storing die wereldwijd gevolgen had, ook in ons land. Zo waren diverse gemeenten en universiteiten digitaal beperkt bereikbaar.
Volgens Microsoft ging het om "een technisch probleem dat niets te maken heeft met cyberaanvallen of AI".
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