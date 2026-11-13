Achter de balie staat vaak een assistent, maar de eindverantwoordelijke in de apotheek heeft een studie van zes jaar farmacie achter de rug. Wat levert dat deze 'pillendraaiers' op?

Een gevestigd apotheker in loondienst begint sinds dit jaar op €4.795 bruto per maand bij een werkweek van 38 uur, volgens de cao Apothekers in Dienstverband

Zoveel verdient een apotheker in vier landen

De cao kent twee functies. De gevestigd apotheker is eindverantwoordelijk voor een apotheek, de tweede apotheker werkt naast hem. De bedragen zijn bruto, voor een volledige baan.

Apotheker Begin per maand Maximum per maand Per jaar, begin tot maximum Nederland, gevestigd apotheker (38 uur) €4.795 €8.202 €65.020 tot €111.219 Nederland, tweede apotheker (38 uur) €3.742 €6.401 €50.742 tot €86.798 Frankrijk, adjunct-apotheker (35 uur) €3.762 €6.404 €45.149 tot €76.849 Engeland, ziekenhuisapotheker NHS (37,5 uur) €3.984 €5.635 €47.810 tot €67.620 Duitsland, apotheker (39 uur) €4.167 €4.921 €50.000 tot €59.100

De Nederlandse jaarbedragen zijn inclusief 8 procent vakantiegeld en 5 procent eindejaarsuitkering. De Duitse bedragen zijn uurlonen omgerekend naar een maand en een jaar, zonder toeslagen. Voor Frankrijk en Engeland gaat het om het basisloon zonder bonussen. De Engelse bedragen zijn omgerekend van ponden tegen de koers van de Europese Centrale Bank van 29 oktober 2026: 1 euro is 0,83578 pond.

Na elf jaar bijna het dubbele

Een gevestigd apotheker stijgt in elf treden van €4.795 naar €8.202 per maand, een stap van ongeveer 5 procent per jaar. Na vijf jaar zit hij op €6.120.

Dit jaar kwam er twee keer geld bij: 4,25 procent op 1 april en 1 procent op 1 september. De cao loopt tot 31 maart 2027; over daarna is nog niets afgesproken. Het is een minimumcao, dus een werkgever mag meer betalen. Apothekers in ziekenhuizen vallen er niet onder.

De eindejaarsuitkering van 5 procent is lager dan wat huisartsen in loondienst krijgen (5,75 procent).

In Duitsland verdient een ervaren apotheker de helft

In Duitsland onderhandelt de vakbond ADEXA met de werkgeversvereniging ADA over het loon in de openbare apotheek. Een beginnende apotheker krijgt daar in 2026 €24,65 bruto per uur, na tien jaar €29,12, blijkt uit een overzicht van ADEXA . Bij 39 uur per week is dat ongeveer €4.170 tot €4.920 per maand.

De start ligt dicht bij die van een Nederlandse gevestigd apotheker. Daarna loopt het verschil op: aan de top verdient een Nederlander ruim €3.200 per maand meer. Nordrhein en Saksen hebben eigen afspraken.

Een Franse apotheker kan doorgroeien tot €6.404

In Frankrijk legt de cao voor de apotheek een minimumloon per coëfficiënt vast. Een beginnende adjunct-apotheker zit op coëfficiënt 470: €3.762 bruto per maand bij 35 uur. De hoogste stap voor een adjunct is coëfficiënt 800, goed voor €6.404. Die bedragen gelden sinds 17 april 2026, meldt Salerya . Per uur blijft dat onder de Nederlandse top: ongeveer €42 tegen €50 voor een gevestigd apotheker.

In Engeland werken veel apothekers in het ziekenhuis, bij de NHS. Een pas afgestudeerde begint daar meestal in band 6, schrijft het Engelse Dartford and Gravesham NHS Trust. Op 1 april kregen alle NHS-medewerkers 3,3 procent erbij, meldde de Pharmaceutical Journal. Band 6 loopt nu van £39.959 tot £48.117 bruto per jaar, band 7 tot £56.515. Een Engelse collega blijft zo ruim €40.000 per jaar onder de Nederlandse top.

De apotheekhouder heeft geen salaris

Een apotheker met een eigen apotheek valt buiten de cao. Hij leeft van wat de apotheek overhoudt. Dat hangt af van de tarieven en de afspraken met zorgverzekeraars. Net als bij tandartsen en orthodontisten zeggen online salarisvergelijkers daar weinig over.

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