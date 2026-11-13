Je checkt in bij een hotel en de receptionist wil even een kopie van je paspoort . Je denkt er niet over na en geeft hem af. Hetzelfde kan je gebeuren bij de nieuwe sportschool en tal van andere plekken. Maar elke keer dat iemand een kopietje maakt, speel je identiteitsfraudeurs in de kaart. Met een volledige kopie kan iemand zomaar een lening op jouw naam aanvragen of een telefoonabonnement afsluiten.

Welke gegevens streep je door op een kopie van je paspoort?

Het belangrijkste is je burgerservicenummer (BSN). De Rijksoverheid wijst erop dat dat nummer twee keer op je paspoort staat: in het vak met je gegevens en in de cijferreeks onderaan, de regels met letters en tekens die een scanner leest. Streep je alleen het eerste door, dan is je BSN nog steeds te lezen.

Daarnaast kun je per situatie afdekken wat de ontvanger niet nodig heeft:

je pasfoto;

je handtekening;

je BSN, op beide plekken.

Welke gegevens weg kunnen, hangt af van waarvoor de kopie is, schrijft de Rijksoverheid. Een verhuurder die wil weten of je bent wie je zegt, heeft genoeg aan je naam, geboortedatum en het documentnummer.

Wat schrijf je er nog bij?

Zet op de kopie dat het een kopie is, voor wie hij bedoeld is en de datum. Bijvoorbeeld: “Kopie voor verhuurder Jansen, huurcontract, 2 november 2026”. Duikt de kopie later ergens anders op, dan is meteen duidelijk dat hij niet voor die partij bedoeld was.

Maak op de kopie uw burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan. - Rijksoverheid

Hoe maak je zo’n veilige kopie zonder schaar en stift?

Met KopieID, een gratis app van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens voor iPhone en Android. Je maakt een foto van je paspoort, identiteitskaart of rijbewijs en de app herkent de gegevens. Daarna veeg je over wat weg moet, zoals je BSN en pasfoto en vul je in voor wie en waarvoor de kopie is. Die tekst komt samen met de datum als watermerk over de kopie. Je kunt het bestand mailen, printen of opslaan; opslaan kan alleen als je toestel een wachtwoord heeft.

Mag een hotel eigenlijk een kopie van je paspoort maken?

In Nederland niet. Hotels en campings mogen volgens de Rijksoverheid alleen noteren wat voor legitimatiebewijs je hebt. Een volledige kopie mogen alleen organisaties maken die daar een wettelijke plicht voor hebben, zoals banken, notarissen, casino’s, overheidsinstanties en je werkgever. Telecombedrijven mogen kopiëren, maar moeten je pasfoto en BSN afschermen. Scholen en zorgverleners hebben genoeg aan het soort document en het nummer.

In het buitenland gelden andere regels. In Thailand moet een hotel gastgegevens doorgeven aan de immigratiedienst, meldt Radar. Inhouden mag een hotel je paspoort nergens zomaar: het document is eigendom van de Staat. Ga je verder weg, check dan ook of je paspoort lang genoeg geldig is voor je vakantieland

Zo ga je te werk als iemand om een kopie vraagt

Vraag waarom de kopie nodig is en op grond van welke wet. Vaak is het documentnummer genoeg. Moet je toch een kopie geven, maak hem dan met KopieID of streep je BSN op beide plekken door. Zet er de ontvanger, het doel en de datum op. Vermoed je dat iemand je gegevens misbruikt, meld het dan bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.

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