Gamesbedrijf keldert op Wall Street door uitstel GTA VI

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Gamesbedrijf Take-Two Interactive is vrijdag meer dan 8 procent onderuitgegaan op de beurs in New York. Beleggers zijn geschrokken van het nieuws dat de lancering van het spel GTA VI is uitgesteld tot mei volgend jaar. Naar dat spel wordt door veel gamers al jaren uitgekeken. Amerikaanse beleggers verwerkten daarnaast de kwartaalcijfers van techconcerns Apple en Amazon en nieuwe cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt.

Apple verloor in de vroege handel bijna 5 procent aan beurswaarde. De onderneming heeft meer iPhones verkocht, maar zag de omzet in China krimpen. Topman Tim Cook waarschuwde daarnaast dat alle importheffingen Apple in het lopende kwartaal 900 miljoen dollar extra kosten.

Amazon noteerde ruim 1 procent lager. Het techbedrijf profiteerde van betere verkopen door zijn webwinkels en een grotere vraag naar clouddiensten. Maar bij beleggers blijven zorgen spelen over de impact van handelstarieven.