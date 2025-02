Gamesmaker schrapt Football Manager 25 om kwaliteitsproblemen

LONDEN (ANP) - De maker van de bekende gamereeks Football Manager heeft de editie voor 2025 geschrapt. De lancering van de game was al twee keer verschoven en het spel moest in maart verschijnen. Maar de kwaliteit van het spel is volgens gamestudio Sports Interactive, onderdeel van Sega, niet goed genoeg om het dit jaar uit te brengen. Sports Interactive wil zich daarom richten op de editie van volgend jaar.

In de Football Manager-games is de speler de manager van een groot voetbalteam. De speler bedenkt en maakt tactieken met het doel bekende voetbalcompetities te winnen.

Sports Interactive heeft lang geprobeerd de kwaliteit van Football Manager 25 te verbeteren, maar slaagde hier naar eigen zeggen onvoldoende in. "Hoewel veel delen van de game aan onze doelstellingen voldoen, zijn de overkoepelende spelervaring en interface niet waar we willen dat ze zijn", meldt de ontwikkelaar op de website van het spel.

De gamestudio wilde met Football Manager 25 de techniek en visuele aspecten flink verbeteren. Sports Interactive wilde de lancering niet nog een keer verplaatsen, omdat de game dan te laat in het voetbalseizoen zou uitkomen.