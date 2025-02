Britten stevenen af op enorme pensioencrisis: 'Stelsel is onhoudbaar'

Het Britse pensioenstelsel staat er slecht voor. Vroeger gold het als een solide basis voor ouderen, maar volgens nieuwe cijfers van het nationale statistiekbureau dreigt het systeem in elkaar te storten. Het economische medium Econostrum schrijft dat een grote crisis onafwendbaar lijkt.

Het aantal ouderen groeit snel; de groep werkenden krimpt. Dit maakt het lastig om het pensioenstelsel overeind te houden. Op dit moment geeft de Britse overheid elk jaar 124 miljard pond uit aan pensioenen. Dit bedrag is na de gezondheidszorg de grootste kostenpost. Het ziet ernaar uit dat dit bedrag tot 140 miljard pond oploopt in 2032.

Systeemproblemen

De stijging komt niet alleen door meer gepensioneerden. Het pensioen zelf stijgt ook jaarlijks met minstens 2,5 procent, afhankelijk van inflatie en loonontwikkeling. Daardoor lopen de kosten steeds verder op.

Het probleem zit diep in het systeem. Op dit moment betalen werkenden de pensioenen van ouderen. Dat geld wordt niet apart gezet of geïnvesteerd. Dit werkte lange tijd, maar nu lopen de uitgaven te hard op.

Vergrijzing en minder geboortes

In 2032 telt het Verenigd Koninkrijk naar schatting 13,7 miljoen gepensioneerden, tegenover 12 miljoen nu. De pensioenleeftijd stijgt de komende jaren geleidelijk naar 67 jaar. Toch wordt de druk op het systeem steeds groter.

Niet alleen gaan mensen later met pensioen, maar ook worden er minder kinderen geboren. Hierdoor komen er minder jonge werkenden bij om de kosten op te vangen. Het geboortecijfer lijkt de komende jaren met 6 procent te gaan dalen.

Oplossingen

Er zijn een paar manieren om het systeem te redden. De pensioenleeftijd kan verder omhoog naar 70 of zelfs 75 jaar. Dit zou een terugkeer betekenen naar het begin van het pensioenstelsel in 1908, toen alleen 70-plussers een uitkering kregen.

Een andere optie is belastingverhoging of een hogere premie voor de nationale verzekeringen. Maar dit is ook een erg impopulaire maatregel, zeker nu veel Britten al in geldnood zitten vanwege de Brexit. Een derde oplossing is het toelaten van meer arbeidsmigranten, zodat er meer werkenden zijn die bijdragen aan het systeem.

De Britse overheid krijgt waarschuwingssignalen dat er binnen 15 tot 20 jaar grote tekorten dreigen. Toch wordt er nauwelijks over gesproken in de politiek.

Eigen boontjes doppen

"Beleidsmakers moeten een open en eerlijk debat openen over de keuzes die er liggen. Of het nou betekent dat de pensioenleeftijd omhoog moet, de belastingen hervormd moeten worden of er alternatieve stelsels worden onderzocht", schrijft Econostrum. Voor jongeren lijkt er maar één verstandige keuze: zelf sparen voor hun oude dag, want op het huidige systeem kunnen ze straks waarschijnlijk niet meer rekenen.

