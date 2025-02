Garagepersoneel en fietsenmakers gaan opnieuw regionaal staken

UTRECHT (ANP) - Garagemedewerkers, fietsenmakers en autoverhuurders in Noord-Brabant leggen donderdag voor 24 uur het werk neer, gevolgd door hun collega's in Utrecht en Flevoland die op vrijdag 24 uur gaan staken. Dat melden FNV en CNV die tot de staking hebben opgeroepen. De vakbonden willen op die manier hun eisen voor een nieuwe cao afdwingen bij brancheorganisatie BOVAG.

FNV en CNV spreken van de vijfde en zesde regionale stakingsdag. Eerder werd het werk al neergelegd in de regio's Rotterdam, Groningen, Noord-Holland en rond de Achterhoek, Arnhem en Nijmegen. "Meer regio's zullen dit voorbeeld later nog volgen, tenminste zolang de werkgevers niet bereid zijn met betere cao-voorstellen te komen", stelt CNV in een verklaring.

De actie wordt gevoerd voor de cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf. Hieronder vallen ongeveer 84.000 werknemers. De vakbonden waarschuwen dat de stakingen ertoe kunnen leiden dat onderhoudsbeurten aan auto's of reparaties van fietsen langer kunnen duren.