Van de Zandschulp in Doha weer ten onder tegen De Minaur

DOHA (ANP) - Botic van de Zandschulp (29) heeft voor de tweede keer dit jaar verloren van Alex de Minaur (25). De Nederlandse tennisser ging in de tweede ronde van het Qatar ExxonMobil Open in twee sets (4-6 4-6) ten onder tegen de als nummer 2 geplaatste Australiër. Van de Zandschulp had in de eerste ronde van de Australian Open ook al zijn meerdere in De Minaur moeten erkennen.

Van de Zandschulp is tot dusver aan een teleurstellend jaar bezig. De nummer 87 van de wereldranglijst wist in 2025 nog maar één partij te winnen. Dat was dinsdag in de eerste ronde in Doha tegen de Jordaniër Abedallah Shelbayh.

De Minaur, een in Sydney geboren zoon van een Uruguayaanse vader en een Spaanse moeder, is wel goed aan het seizoen begonnen. De huidige nummer 8 van de wereld haalde de kwartfinales op de Australian Open en was verliezend finalist in Rotterdam. De Minaur speelt in de kwartfinales tegen de winnaar van het treffen tussen de Rus Andrej Roeblev en de Portugees Nuno Borges.