Garages en schadeherstellers draaien overuren door winterweer

WAALWIJK (ANP) - Door sneeuw en gladheid draaien autobedrijven en schadeherstellers overuren. "En we zien in onze werkplaatsen dat er een enorme run is op winterbanden", zegt Eric Berkhof, directeur van Van Mossel Automotive Group.

De omzet in de werkplaatsen en schadeafdelingen van het grootste autoconcern van Nederland lag in de afgelopen anderhalve week volgens Berkhof zo'n 20 procent hoger dan normaal. "Er komen best veel schades binnen, maar het is niet zo extreem als iedereen zou verwachten. Een laaghangende zon zorgt vaak meer voor schades dan sneeuw. Mensen rijden minder snel en zijn extra voorzichtig", nuanceert hij het beeld van de schadegevallen.

Van Mossel Automotive Group telt in Nederland 117 autodealerbedrijven met 33 merken, waaronder Opel, Mercedes-Benz, Volkswagen, Fiat, Renault en Ford. Ook heeft het concern 25 schadeherstelbedrijven.

Ook autobrancheorganisatie BOVAG merkt dat de werkplaatsen flink druk zijn met schadereparaties, het wisselen van banden en accuproblemen.