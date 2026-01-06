Europese leiders steunen Deense verklaring over Groenland

Europese leiders hebben samen met de minister-president van Denemarken een verklaring uitgegeven over Groenland. Daarin staat dat de Europese NAVO-landen willen samenwerken met de Verenigde Staten, maar dat de Groenlanders en de regering in Kopenhagen beslissen over de toekomst van het gebied.

De regering van de Amerikaanse president Donald Trump heeft herhaaldelijk gezegd dat het meer invloed wil in Groenland. Het strategisch belangrijke gebied moet beter verdedigd worden, aldus Trump. Na de Amerikaanse operatie in Venezuela, waarbij president Nicolás Maduro werd meegenomen en vastgezet in de VS, nemen de zorgen toe dat de Amerikanen ook in Groenland militair ingrijpen.

De Europese NAVO-landen werken al aan betere verdediging van het noordpoolgebied, aldus de Deense premier Mette Frederiksen. De verklaring is ook onderschreven door de leiders van Duitsland, Italië, Spanje, Polen en het Verenigd Koninkrijk.