ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Europese leiders steunen Deense verklaring over Groenland

Samenleving
door Redactie
dinsdag, 06 januari 2026 om 13:09
bijgewerkt om dinsdag, 06 januari 2026 om 13:12
anp060126139 1
Europese leiders hebben samen met de minister-president van Denemarken een verklaring uitgegeven over Groenland. Daarin staat dat de Europese NAVO-landen willen samenwerken met de Verenigde Staten, maar dat de Groenlanders en de regering in Kopenhagen beslissen over de toekomst van het gebied.
De regering van de Amerikaanse president Donald Trump heeft herhaaldelijk gezegd dat het meer invloed wil in Groenland. Het strategisch belangrijke gebied moet beter verdedigd worden, aldus Trump. Na de Amerikaanse operatie in Venezuela, waarbij president Nicolás Maduro werd meegenomen en vastgezet in de VS, nemen de zorgen toe dat de Amerikanen ook in Groenland militair ingrijpen.
De Europese NAVO-landen werken al aan betere verdediging van het noordpoolgebied, aldus de Deense premier Mette Frederiksen. De verklaring is ook onderschreven door de leiders van Duitsland, Italië, Spanje, Polen en het Verenigd Koninkrijk.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-52393244

Dit gedrag herken je vooral bij hoogbegaafden

anp050126197 1

Deense premier vreest ‘einde van alles’bij aanval VS op Groenland

7300269

"Ik ben hersenwetenschapper. Dit zijn vijf tekenen van cognitieve achteruitgang

256415692_m

“Schansspringers verdacht van ‘penisdoping’: hoe ver gaan ze voor een paar millimeter extra?”

Image-MEDIUM-2614814

Vorige partner van B&B Vol Liefde-kandidate Eline Veldhuizen werd geliquideerd

gandr-collage

Waarom Trump doet denken aan keizer Wilhelm II

Loading