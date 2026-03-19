Gasprijs hard omhoog na aanvallen gasinstallaties Midden-Oosten

AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - De Europese gasprijs is donderdagochtend zeer sterk gestegen door de aanvallen op gasinstallaties in het Midden-Oosten. Op de Amsterdamse gasbeurs, de maatstaf voor de Europese prijzen, schoot de prijs met wel 35 procent omhoog.

Iran heeft belangrijke gasinstallaties in Qatar aangevallen als vergelding voor een Israëlische aanval op een groot Iraans gasveld. Qatar is een belangrijke exporteur van vloeibaar gemaakt aardgas (lng), onder meer naar Europa. Iran heeft de belangrijke Straat van Hormuz vrijwel afgesloten voor lng-tankers. Door die zeestraat gaat een vijfde van alle lng in de wereld.