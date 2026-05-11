Arts verwijdert verkeerd orgaan bij ‘routine-ingreep’: patiënt (70) overlijdt in Florida

door Dirk Kruin
maandag, 11 mei 2026 om 6:13
Wat een routine-operatie had moeten zijn, is in Florida uitgelopen op een dodelijk medisch drama. De 70‑jarige Amerikaan William Bryan overleed op de operatietafel nadat een chirurg tijdens een geplande ingreep niet zijn milt, maar zijn lever verwijderde.
Bryan was tijdens een vakantie in Miramar Beach (Florida) in het ziekenhuis opgenomen met pijn links in de buik. Artsen besloten tot een miltverwijdering, een ingreep die doorgaans als relatief standaard geldt. De operatie liep echter volledig uit de hand: de behandelend chirurg, Thomas Shaknovsky (44), verwijderde in de chaos van hevige bloedingen en beperkte zicht op het operatiegebied de lever in plaats van de milt. De patiënt overleed door het enorme bloedverlies.
Volgens onderzoeksstukken zou Shaknovsky het verwijderde orgaan hebben laten labelen als milt, terwijl later uit forensisch onderzoek bleek dat het om de lever ging. Hij voert aan dat de anatomie moeilijk te herkennen was door onder meer een vergrote darm en veel bloed.
De gebeurtenissen dateren uit augustus 2024, maar leiden nu tot strafrechtelijke vervolging in Walton County, Florida. De chirurg is aangeklaagd voor dood door schuld (manslaughter in de tweede graad) en riskeert tot 15 jaar cel. Hij heeft borgtocht betaald en pleit onschuldig.
De weduwe en nabestaanden hebben daarnaast civiele schadeclaims ingediend tegen zowel de arts als het ziekenhuis wegens grove nalatigheid. De zaak zorgt in de VS voor grote verontwaardiging, omdat het om een zogenoemd “never event” gaat: een medische fout die in moderne chirurgie simpelweg niet zou mogen voorkomen.

