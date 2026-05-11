Waarom zijn Griekse eilandhuizen blauw en wit?

door Ans Vink
maandag, 11 mei 2026 om 6:25
Wie aan de Griekse eilanden denkt, ziet meteen witte huisjes met blauwe deuren en koepels voor zich. Maar dat iconische beeld is minder tijdloos dan het lijkt.
Oorspronkelijk werden huizen gebouwd van donker steen en aarde, simpelweg met de materialen die beschikbaar waren. Witkalk kwam in beeld omdat die de felle zon weerkaatst en de huizen in de zomer koeler houdt. Praktisch nut dus, geen Instagram‑esthetiek.
In de jaren dertig werd kalk zelfs verplicht. Tijdens een cholera‑uitbraak liet de Metaxas‑regering huizen witkalken omdat kalk desinfecterende eigenschappen heeft en zo de verspreiding van ziekteverwekkers zou tegengaan. Gezondheid en hygiëne drukten hun stempel op het straatbeeld.

Van praktische koelte naar hygiënemaatregel

Het blauw kwam later vanzelf mee. Huiseigenaren mengden goedkope blauwe schoonmaakpoeder – loulaki – door de kalk, of gebruikten overschot van de blauwe verf voor hun vissersboten op deuren en luiken. Zo ontstond het kleuraccent dat we nu als typisch Grieks ervaren.
Tijdens de militaire dictatuur (1967–1974) kreeg de combinatie een politieke lading. De junta stimuleerde blauw‑wit als uitdrukking van patriottisme en verwijzing naar de Griekse vlag. De kleuren werden zo niet alleen praktisch en esthetisch, maar ook nationaal symbool.
Vandaag is blauw‑wit vooral een krachtig merk. Toeristen verwachten het, reisgidsen en sociale media versterken het beeld, en bewoners hebben er alle belang bij om dat ansichtkaart‑decor te bewaren. Niet omdat het altijd zo is geweest, maar omdat het inmiddels goud waard is.

POPULAIR NIEUWS

Hoeveel houdt een Nederlander écht netto over? Vergelijking met Belg, Duitser en Fransman

Het menselijk hart kan zichzelf herstellen, blijkt uit nieuw onderzoek

Amateur-ornitholoog Leo Schilperoord (70) uit Haren vermoedelijk 'patient nul'

Waarom we ons niets meer herinneren van onze babytijd

Als trend niet verandert, heeft Japan in 2720 nog maar één kind

Meta (Facebook) begint aan zijn doodstrijd

