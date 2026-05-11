Je glasvezelkabel luistert mee: wetenschappers slaan alarm over nieuw privacyrisico

Denk je veilig te zijn voor afluisterpraktijken zolang je smart-tv, -phone en -broodrooster goed beveiligd zijn? Was het maar zo'n feest. Wetenschappers hebben ontdekt dat gewone glasvezelkabels, die al jarenlang in huizen en kantoren liggen, onder bepaalde omstandigheden gesprekken in de buurt kunnen oppikken.

De ontdekking werd gedaan tijdens onderzoek naar aardbevingen. Wetenschappers gebruiken glasvezelkabels al langer om trillingen in de bodem te meten. Die trillingen vervormen het signaal dat door de kabel loopt, waarna onderzoekers met behulp van AI kunnen analyseren wat er precies gebeurde.

Dit wordt onder andere ingezet bij seismologisch onderzoek op land en op zee. De echte verrassing kwam toen onderzoekers ontdekten dat niet alleen speciale onderzoekskabels hiervoor bruikbaar zijn.

Gewone kabels

In theorie kan vrijwel elke bestaande glasvezelkabel geluidstrillingen oppikken. Om dat te testen plaatsten wetenschappers een speakerset naast een normale glasvezelkabel. Ze speelden muziek af, losse tonen en menselijke gesprekken.

Het bleek technisch mogelijk om alle geluiden terug te halen uit de data via de computer. Met een gratis AI-tool werd zelfs probleemloos een transcript gemaakt van het afgespeelde gesprek.

Onderzoekers maken zich zorgen

Seismoloog Céline Hadziioannou spreekt van een serieus risico. “Dit is iets waar we ons al vanaf het begin zorgen om maken”, zegt ze in vakblad Science. Ze maakte het zelf per ongeluk mee tijdens onderzoek aan de Universiteit van Hamburg.

Daar ontdekte ze dat een omroepbericht in een gebouw zichtbaar werd in haar meetgegevens.

Geen reden tot paniek

Er zijn wel belangrijke kanttekeningen. Het experiment werkte alleen wanneer de glasvezelkabel open en bloot lag en opgerold was. Ook moest de geluidsbron zich binnen vijf meter van de kabel bevinden.

Voor mensen die nu nerveus naar hun internetaansluiting kijken: de kabel onder twintig centimeter zand bedekken is al genoeg is om het geluid volledig te dempen.