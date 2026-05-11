Wereldwijd toerisme groeide vorig jaar met 2,9 procent. Frankrijk, Spanje en de Verenigde Staten blijven de podiumplaatsen bezetten, maar Turkije en Mexico boeken de sterkste groei. Een overzicht van de tien populairste reisbestemmingen — met cijfers, hoogtepunten en wat ze zo aantrekkelijk maakt.

Na jaren van inhaalvraag lijkt het wereldtoerisme weer in een vertrouwd ritme te zitten. Vliegvelden zoemen, beroemde bezienswaardigheden verdwijnen achter een woud van selfiesticks en hotels op populaire bestemmingen draaien volgeboekte zomers. Volgens het *World Economic Outlook Report* groeide het mondiale toerisme in 2024 met 2,9 procent. Dat is een gematigde, maar gestage groei — en de tien landen die het meest profiteerden, zijn grotendeels dezelfde namen als vóór de pandemie.

# Land Bezoekers (2024) Groei Hoogtepunt 1 Frankrijk 89,4 mln — Eiffeltoren, Louvre, Loire-kastelen 2 Spanje 83,7 mln — Sagrada Família, Alhambra, tapas 3 Verenigde Staten 79,3 mln — New York, Hawaï, themaparken 4 China 65,7 mln +4,5 % Grote Muur, Verboden Stad, hsl-treinen 5 Italië 64,5 mln — Rome, Vaticaan, Venetië 6 Turkije 51,2 mln +11,9 % Istanbul, Cappadocië, Egeïsche kust 7 Mexico 45,0 mln +9,0 % Riviera Maya, Mexico-Stad, Día de los Muertos 8 Thailand 39,8 mln — Bangkok, Phuket, Phang Nga 9 Duitsland 39,6 mln — Berlijn, Neuschwanstein, Oktoberfest 10 Verenigd Koninkrijk 39,4 mln — Londen, Edinburgh, West End

Wat opvalt: de top drie blijft stabiel, maar achter de schermen verschuift er wél iets. Turkije en Mexico groeien dubbel zo hard als het wereldgemiddelde, terwijl klassieke bestemmingen als Italië en het Verenigd Koninkrijk vooral teren op hun historische trekpleisters. Een rondgang langs de tien meest bezochte landen.

1. Frankrijk — 89,4 miljoen bezoekers

Frankrijk blijft onbedreigd wereldkampioen toerisme. Bijna negentig miljoen reizigers vonden vorig jaar de weg naar het land, en Parijs neemt daarvan een leeuwendeel voor zijn rekening. De Eiffeltoren licht na zonsondergang elk uur op in een glinsterend lichtspel, het Louvre herbergt de — in het echt verrassend kleine — Mona Lisa, en buiten de hoofdstad lonken de glamour van de Côte d'Azur en de meer dan driehonderd sprookjeskastelen van de Loirevallei.

Ook de gastronomie blijft een aantrekkingskracht op zichzelf: van boterzachte croissants tot stevige cassoulet in het zuiden. Dankzij het uitgebreide TGV-net is het bovendien eenvoudig om in één reis meerdere regio's te combineren.

2. Spanje — 83,7 miljoen bezoekers

Spanje verwelkomde 83,7 miljoen zonzoekers en cultuurliefhebbers. Het succesrecept blijft hetzelfde: gouden stranden, levendige steden en een diepe historische laag. Barcelona blijft het visitekaartje, met de nog altijd onvoltooide Sagrada Família — gepland voor oplevering in 2026 — als grootste publiekstrekker. Madrid pakt uit met wereldmusea als het Prado, waar werk van Goya en Velázquez hangt.

In Granada herinnert het Alhambra-paleis aan de Moorse periode en geldt als een van de mooiste voorbeelden van islamitische bouwkunst in Europa. En dan is er nog de eetcultuur: tapasbars, jamón ibérico, regionale wijnen uit Rioja en Ribera del Duero, en uitbundige feesten zoals het stierenrennen in Pamplona en La Tomatina in Buñol.

3. Verenigde Staten — 79,3 miljoen bezoekers

De Verenigde Staten trokken 79,3 miljoen internationale reizigers, vooral aangetrokken door de schaal en variatie van het land. New York blijft een magneet met zijn skyline, Broadway en Times Square; aan de westkust wenken Hollywood en de Golden Gate Bridge. Las Vegas levert spektakel, Walt Disney World en Disneyland staan garant voor gezinstoerisme, en Hawaï biedt een tropisch alternatief binnen de eigen landsgrenzen.

Ook de regionale keuken is een argument op zich, met de Cajun-gerechten van New Orleans, de barbecue van Texas en de zeebanket van New England als sterke smaakmakers.

4. China — 65,7 miljoen bezoekers (+4,5 %)

China noteerde 65,7 miljoen bezoekers, een stijging van 4,5 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Het land combineert eeuwenoude monumenten met futuristische stadsbeelden. De Chinese Muur slingert zich meer dan 13.000 kilometer door het noorden van het land; de gerestaureerde stukken nabij Peking zijn het best toegankelijk voor toeristen . De Verboden Stad telt naar verluidt 9.999 kamers, ooit het domein van 24 keizers.

Tussen die historische lagen door rijdt het hogesnelheidsnet aan snelheden tot 350 kilometer per uur — een visitekaartje van het moderne China. De keuken varieert sterk per regio, van het vurige Sichuan tot de dim sum van Kanton.

5. Italië — 64,5 miljoen bezoekers

Italië verwelkomde 64,5 miljoen reizigers, aangetrokken door de bekende mix van kunst, geschiedenis, eten en landschap. Rome is een openluchtmuseum waar het Colosseum en het Forum naast renaissancepaleizen en hedendaags stadsleven staan. In de Vaticaanse Musea is het Sixtijnse plafond van Michelangelo het hoogtepunt. Venetië blijft betoveren met zijn grachten en bouwkunst, al moet wie in hoogseizoen komt zich op drukte instellen.

De keuken is ook hier een trekpleister op zich, van Napolitaanse pizza en verse pasta in Bologna tot de overal aanwezige gelato.

6. Turkije — 51,2 miljoen bezoekers (+11,9 %)

De grootste stijger in absolute zin is Turkije, met 51,2 miljoen bezoekers en een groei van bijna 12 procent. Istanbul belichaamt de positie van het land tussen Europa en Azië: de Hagia Sophia — kerk, moskee en museum tegelijk — vertelt eeuwen geschiedenis, terwijl de Blauwe Moskee imponeert met zijn zes minaretten. De Grote Bazaar telt zo'n 4.000 winkels en geldt als een van de oudste overdekte markten ter wereld.

Cappadocië trekt fotografen en avonturiers met zijn "fairy chimneys" en luchtballonvluchten bij zonsopgang. Aan de Egeïsche en Middellandse Zee bieden Antalya en Bodrum bovendien een uitgebreid badtoerisme.

7. Mexico — 45,0 miljoen bezoekers (+9 %)

Mexico kreeg 45 miljoen bezoekers over de vloer, een stijging van 9 procent. Het land combineert pre-Hispaanse geschiedenis met koloniale charme en een sterk natuurlijk landschap. De Riviera Maya op het schiereiland Yucatán trekt met witte stranden en helder water; Mexico-Stad verrast met zijn musea, gastronomie en de unieke laag van Spaanse koloniale architectuur boven Azteekse ruïnes.

De Mexicaanse keuken staat op UNESCO's lijst van immaterieel erfgoed en het Día de los Muertos — met goudsbloem versierde altaren en kleurrijke optochten — blijft een cultureel hoogtepunt.

Thailand verwelkomde 39,8 miljoen toeristen, aangetrokken door de combinatie van cultuur, stranden en bekende gastvrijheid. Bangkok contrasteert het oude met het nieuwe: het Grand Palace met de Smaragden Boeddha staat naast moderne wijken, en de straatkeuken biedt authentieke gerechten voor een paar euro. In het zuiden behoren de eilanden Phuket, Koh Phi Phi en Koh Lanta tot 's werelds populairste strandbestemmingen.

De kalksteenrotsen van Phang Nga Bay, bekend uit verschillende films, zorgen voor spectaculaire zeegezichten. De Thaise keuken — met haar balans van zoet, zuur, zout en pittig — blijft een wereldwijde favoriet.

9. Duitsland — 39,6 miljoen bezoekers

Duitsland trok 39,6 miljoen bezoekers, en steunt daarbij op een mix van efficiënte infrastructuur, historische steden en cultuur. Berlijn behoort tot Europa's meest dynamische hoofdsteden: delen van de Berlijnse Muur fungeren nu als openluchtgalerij en het Museumeiland herbergt vijf grote musea binnen wandelafstand. München biedt het Beierse tegenwicht, met het Oktoberfest dat jaarlijks miljoenen liefhebbers van bier en blaaskapellen aantrekt.

Het sprookjeskasteel Neuschwanstein inspireerde Disney's Doornroosjekasteel, en de Romantische Strasse leidt langs middeleeuwse stadjes als Rothenburg ob der Tauber. In december transformeren kerstmarkten de stadspleinen in een traditioneel decor.

10. Verenigd Koninkrijk — 39,4 miljoen bezoekers

Het Verenigd Koninkrijk sluit de top tien af met 39,4 miljoen bezoekers. Londen blijft het zwaartepunt: van de Changing of the Guard bij Buckingham Palace en de duistere geschiedenis van de Tower tot de schatten van het British Museum — dat bovendien gratis toegankelijk is. De West End-theaters wedijveren met Broadway.

Daarbuiten charmeert Edinburgh met zijn middeleeuwse Old Town en Georgian New Town, beide werelderfgoed. Literaire pelgrims volgen het spoor van Jane Austen in Bath, Shakespeare in Stratford-upon-Avon en de Brontë-zussen in de heuvels van Yorkshire.

Met circa 22 miljoen internationale aankomsten zit Nederland ver onder de top tien

En verder?

Wie naar de cijfers kijkt, ziet één duidelijke onderstroom: het toerisme verschuift langzaam richting opkomende bestemmingen. Turkije en Mexico groeien hard, China zit weer in de lift, en bestemmingen die het vooral van hun reputatie moeten hebben — Italië, het Verenigd Koninkrijk — houden hun positie, maar groeien nauwelijks. Voor de reiziger die piekdrukte wil ontlopen, ligt de kans buiten het hoogseizoen of in landen die net buiten deze top tien vallen, zoals Griekenland, Portugal en Japan.