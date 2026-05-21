ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Gasunie en Duitse netbeheerders werken aan waterstofverbinding

Economie
door anp
donderdag, 21 mei 2026 om 11:08
anp210526112 1
ROTTERDAM (ANP) - Het Nederlandse Gasunie en de Duitse netbeheerders Open Grid Europe en Thyssengas gaan samen een waterstofverbinding tussen Nederland en Duitsland ontwikkelen. De waterstofnetwerken van beide landen worden met elkaar verbonden. Dat willen ze rond 2031 realiseren, staat in een overeenkomst die ze hebben getekend.
Voor de verbinding wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van bestaande aardgasleidingen die worden omgebouwd voor het transport van waterstof. Het is de vierde overeenkomst voor Gasunie voor grensoverschrijdende verbindingen met Duitsland en België. Het is de bedoeling dat Noordwest-Europa uiteindelijk grootschalige waterstofinfrastructuur krijgt.
De overeenkomst werd deze week in Rotterdam ondertekend door Gasunie-bestuurslid Hans Coenen en de bestuursvoorzitters van de Duitse netbeheerders, in het bijzijn van klimaatminister Stientje van Veldhoven. Tijdens die bijeenkomst werd het eerste deel van het landelijke waterstofnetwerk opgeleverd.
loading

POPULAIR NIEUWS

182355899_m

Dit is hoe je katten op een diervriendelijke manier weert uit je tuin

Scherm­afbeelding 2026-05-21 om 05.51.34

Franse Moeder zet zoontjes (3 en 5) geblindoekt uit de auto in Portugal uit en verdwijnt

248026100_m

Onderzoek onthult grote verschillen in lhbti-acceptatie: zo scoort Nederland echt

234000173_m

Van kantoor tot collegezaal: waarom we ons steeds slechter kunnen concentreren

shutterstock_753013399

Knipperende remlichten en ‘afleidingscamera’: nieuwe auto's doen veel zelf, ook als je dat niet wilt

178098828_m

Goed nadenken voor je handelt levert vaak slechtere besluiten op

Loading