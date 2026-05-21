Gasunie en Duitse netbeheerders werken aan waterstofverbinding

ROTTERDAM (ANP) - Het Nederlandse Gasunie en de Duitse netbeheerders Open Grid Europe en Thyssengas gaan samen een waterstofverbinding tussen Nederland en Duitsland ontwikkelen. De waterstofnetwerken van beide landen worden met elkaar verbonden. Dat willen ze rond 2031 realiseren, staat in een overeenkomst die ze hebben getekend.

Voor de verbinding wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van bestaande aardgasleidingen die worden omgebouwd voor het transport van waterstof. Het is de vierde overeenkomst voor Gasunie voor grensoverschrijdende verbindingen met Duitsland en België. Het is de bedoeling dat Noordwest-Europa uiteindelijk grootschalige waterstofinfrastructuur krijgt.

De overeenkomst werd deze week in Rotterdam ondertekend door Gasunie-bestuurslid Hans Coenen en de bestuursvoorzitters van de Duitse netbeheerders, in het bijzijn van klimaatminister Stientje van Veldhoven. Tijdens die bijeenkomst werd het eerste deel van het landelijke waterstofnetwerk opgeleverd.