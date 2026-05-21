Saudische olie-export op hoogste niveau in ruim drie jaar

RIYAD (ANP/BLOOMBERG) - De inkomsten van Saudi-Arabië uit olie-export zijn in de eerste maand van de oorlog in het Midden-Oosten gestegen naar het hoogste niveau in meer dan drie jaar. De totale waarde hiervan bedroeg in maart 24,7 miljard dollar, 37 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar.

Het land wist zijn export voor een belangrijk deel om te leiden via de Rode Zee, terwijl de Straat van Hormuz zo goed als dicht was. Voor de oorlog liep een belangrijk deel van de Saudische olie-export via deze zeestraat. Saudi-Arabië nam echter snel een pijpleiding in gebruik die dwars door het land loopt om olie naar een haven aan de Rode Zeekust te vervoeren.

Het land profiteerde van de fors gestegen olieprijzen, die in maart met meer dan 40 procent omhooggingen. Door de blokkering van de zeestraat werd een groot deel van het wereldwijde olieaanbod afgesneden en de economieën van enkele Golfstaten zwaar getroffen.