Gebruikers van X kunnen berichten afschermen van chatbot Grok

SAN FRANCISCO (ANP/BLOOMBERG) - Socialemediaplatform X van Elon Musk heeft gebruikers een manier gegeven om te voorkomen dat hun berichten en activiteit op X helpen bij het trainen van zijn chatbot Grok. Dat heeft het Amerikaanse bedrijf, voorheen bekend als Twitter, vrijdag aangekondigd.

De instellingen van X-gebruikers staan standaard toe dat hun gegevens worden verstrekt om de kunstmatige intelligentie (AI) achter Grok te verbeteren. Maar "alle X-gebruikers hebben de mogelijkheid om te bepalen of hun openbare berichten kunnen worden gebruikt om Grok, de AI-zoekassistent, te trainen", schreef het bedrijf in een bericht op X. "Deze instelling is beschikbaar op het webplatform en wordt binnenkort uitgerold op mobiel."

Het bedrijf voegde toe dat gebruikers ook kunnen voorkomen dat hun informatie door de chatbot wordt gebruikt door hun accounts privé en dus niet meer openbaar toegankelijk te maken.

Grok, dat te gebruiken is door betalende abonnees van X, bestaat sinds november vorig jaar. Het is een rivaal van OpenAI's populaire chatbot ChatGPT. De chatbot is onderdeel van kunstmatige-intelligentiestartup xAI, waarvan Musk ook eigenaar is.