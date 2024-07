Abbingh en De Jong zwaaien met vlag op regenachtige Seine

PARIJS (ANP) - Handbalster Lois Abbingh en 3x3-basketballer Worthy de Jong zwaaien ondanks de regen vol trots de Nederlandse vlag tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen op de Seine van Parijs. De Nederlandse afvaardiging, bestaande uit 144 atleten en begeleiders, was op de gezamenlijke boot met Peru als 58e van de 85 aan de beurt. Abbingh en De Jong stonden als enigen in het oranje op de boot.

Na een droog eerste halfuur verloopt de openingsceremonie op de Seine nat. Een deel van de sporters kiest ervoor een poncho te dragen, op de Nederlandse boot deed het grootste deel dat niet.

Namens Nederland doen bijna driehonderd sporters mee aan de Spelen van Parijs. Een groot deel moet echter al snel na de openingsceremonie in actie komen of is nog niet in de Franse hoofdstad gearriveerd omdat hun wedstrijden pas later in het toernooi zijn.

De openingsceremonie begon iets na 19.30 uur bij Pont d'Austerlitz en eindigt om ongeveer 23.15 uur bij het bij de Eiffeltoren gelegen Trocadéro.