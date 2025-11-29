Geen problemen in Nederland door software-issue Airbus-toestellen

AMSTERDAM (ANP/RTR) - De softwareproblemen in vliegtuigen van fabrikant Airbus lijken in Nederland zaterdag niet voor vluchtuitval te zorgen. Op Schiphol zijn geen vertrekkende vluchten geschrapt met toestellen van het type A320 en ook op de andere grotere Nederlandse vliegvelden zijn geen annuleringen aangekondigd.

Airbus waarschuwde vrijdag dat zo'n 6000 A320's een onmiddellijke softwarefix nodig hebben. De apparatuur zou zijn aangetast door "intense zonnestraling" in de cockpit. Dat leidt verspreid over de wereld tot annuleringen en vertragingen omdat maatschappijen vliegtuigen die het betreft, aan de grond houden tot de fix is uitgevoerd.

Het Britse easyJet, een grote gebruiker van Schiphol, heeft laten weten dat het al bij veel A320-vliegtuigen klaar is met het updaten van de software. De maatschappij gaf aan dat het van plan is haar vluchtschema voor zaterdag zoals gepland uit te voeren. Reizigers werd wel aangeraden de actuele vluchtinformatie goed in de gaten te houden.

Geen impact

KLM verklaarde vrijdagavond al dat de kwestie geen impact had op het bedrijf. De A321neo-toestellen van de maatschappij maken gebruik van andere software waarbij dit probleem niet voorkomt.

Bij prijsvechter Wizz Air, dat onder meer vliegt vanaf Eindhoven, had een deel van de vloot wel een software-update nodig. De maatschappij bevestigde zaterdagochtend dat deze afgelopen nacht met succes is uitgevoerd. Alle vluchten van zaterdag verlopen volgens schema en er wordt geen verdere verstoring meer verwacht als gevolg van dit probleem.