Dodental door noodweer Zuidoost-Azië verder opgelopen

Samenleving
door anp
zaterdag, 29 november 2025 om 9:34
JAKARTA (ANP/DPA/AFP) - Het dodental door ernstig noodweer in Zuidoost-Azië is verder opgelopen. De autoriteiten in Indonesië melden dat zeker 225 mensen zijn omgekomen door overstromingen en aardverschuivingen op het eiland Sumatra. In Thailand kwamen volgens de regering zeker 162 mensen om het leven.
De Indonesische rampenbestrijdingsdienst houdt er rekening mee dat het dodental stijgt. Reddingswerkers proberen nog om plekken te bereiken die door het dagenlange noodweer zijn afgesneden van de buitenwereld.
In Thailand bezocht premier Anutin Charnvirakul een opvangplaats voor geëvacueerden in het zwaar getroffen Hat Yai. "De volgende stap is om te voorkomen dat de situatie verslechtert", zei hij tegen de pers.
Indonesië, Thailand en Maleisië zijn deze week geteisterd door zware neerslag. Dat leidde in getroffen gebieden tot stroomuitval en grootschalige evacuaties. Mensen moesten soms op daken redding afwachten. In Maleisië vielen voor zover bekend twee doden.
