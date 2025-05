Gemengd slot op Wall Street na forse verliezen eerder

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York lieten donderdag aan het eind van de handelsdag een wisselend beeld zien, na forse koersverliezen een dag eerder.

De Dow-Jonesindex eindigde vrijwel vlak op 41.859,09 punten, nadat de graadmeter een dag eerder nog 1,9 procent omlaag ging. De S&P 500 sloot nipt lager op 5842,01 punten, na een verlies van 1,6 procent op woensdag. Techbeurs Nasdaq kreeg er 0,3 procent bij tot 18.925,73 punten.

Beleggers hadden onder meer aandacht voor de plannen van forse belastingverlagingen van president Donald Trump. Donderdag heeft het Huis van Afgevaardigden nipt een omvangrijk belastingvoorstel goedgekeurd. De plannen kunnen de staatsschuld de komende tien jaar met biljoenen dollars laten stijgen. De wet gaat nu naar de Senaat, die het ook nog moet goedkeuren.