Twee gewonden en meerdere arrestaties na schietpartij Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - Bij een schietincident in het centrum van Amsterdam is donderdagavond een man zwaargewond geraakt, meldt de politie. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Een andere man raakte ook gewond.

Het incident gebeurde rond 18.55 uur op de Bantammerbrug aan de Geldersekade. Er werd daar gevochten toen er plotseling werd geschoten, aldus de politie. Verschillende mensen sloegen daarna op de vlucht, de zwaargewonde man werd achtergelaten.

In totaal zijn vijf mensen opgepakt. De twee gewonden zijn aangehouden, net als een man die zich samen met een gewonde meldde bij het ziekenhuis. Aan het Pentagon, ook in het centrum van de hoofdstad, werden kort na het schietincident een man en een vrouw opgepakt voor het schietincident.

De politie is nog op zoek naar een verdachte.