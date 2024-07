Gemengd slot op Wall Street na uitspraken Fed-baas

NEW YORK (ANP) - De beursgraadmeters op Wall Street lieten bij het slot van de beurzen in New York een gemengd beeld zien. Beleggers verwerkten het nieuws dat Jerome Powell, de Amerikaanse centralebankpresident, vindt dat de argumenten voor een renteverlaging in het land sterker worden. De hardnekkige inflatie in de Verenigde Staten weerhield de Fed er tot nu toe van om de rente te verlagen.

De VS zijn "niet langer een oververhitte economie " met een arbeidsmarkt die "aanzienlijk is afgekoeld" in vergelijking met de extreme situaties tijdens de coronapandemie, zei Powell voor het Congres. Volgens hem verbeterde de situatie rond de inflatie de afgelopen maanden. De Amerikaanse inflatie is echter nog steeds boven de doelstelling van 2 procent, benadrukte hij ook. Beleggers kijken ook uit naar een belangrijk inflatiecijfer dat donderdag op het programma staat. Dan wordt duidelijk of de Fed de strijd tegen de inflatie moet voortzetten of dat de centrale bank de teugels wat kan laten vieren.

De Dow Jones-index noteerde bij het slot 0,1 procent lager op 39.291,97 punten. De bredere S&P 500-index klom 0,1 procent tot 5576,98 punten en techgraadmeter Nasdaq won ruim 0,1 procent tot 18.429,29 punten. Die laatste twee beursgraadmeters sloten daarmee opnieuw op recordniveaus.